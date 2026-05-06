Energieunabhängigkeit mit dem richtigen Partner

Kostenklarheit schaffen

Der SonnenCheck hilft, Fehlentscheidungen zu vermeiden, Nachrüstungen zu minimieren und Investitionen langfristig abzusichern. Er schafft Klarheit, wo Unsicherheit herrscht – und macht aus einer komplexen Entscheidung einen strukturierten Prozess. Aktuell ist der SonnenCheck zum Aktionspreis von 99€ erhältlich. Bei Umsetzung einer KroneSonne‑Lösungwird dieser Betrag vollständig rückerstattet – der Einstieg in eine unabhängige Energiezukunft ist damit faktisch kostenlos. Denn eines zeigt die aktuelle Marktlage deutlicher denn je: Nicht der günstigste Anbieter entscheidet über die Energiekosten eines Haushalts – sondern die Qualität der getroffenen Entscheidung.