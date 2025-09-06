Die „Hollywood Garage“ öffnet für K.I.T.T. und Co.

Wer kennt sie nicht? K.I.T.T, das Batmobil, der ECTO-1 aus Ghostbusters, der Steinzeit-Flitzer der Feuersteins oder der Van aus A-Team. Nicht weniger als 50 solche berühmten Fahrzeuge sind Samstag und Sonntag in Hollabrunn zu sehen, wenn Martin Hahn und der Verein „Fast Legends“ wieder die Tore der „Hollywood Garage“ für die Öffentlichkeit aufsperren.