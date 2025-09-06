Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stars auf vier Rädern

Die „Hollywood Garage“ öffnet für K.I.T.T. und Co.

Niederösterreich
06.09.2025 07:30
NIcht nur der K.I.T.T. ist dieses Wochenende in Hollabrunn zu sehen.
NIcht nur der K.I.T.T. ist dieses Wochenende in Hollabrunn zu sehen.(Bild: Fast Legends Automobilclub)

In Hollabrunn in Niederösterreich sind dieses Wochenende Dutzende aus Film und Fernsehen bekannte Autos zu sehen. Sogar eine legendäre Mr.-Bean-Szene wird nachgespielt.

0 Kommentare

Wer kennt sie nicht? K.I.T.T, das Batmobil, der ECTO-1 aus Ghostbusters, der Steinzeit-Flitzer der Feuersteins oder der Van aus A-Team. Nicht weniger als 50 solche berühmten Fahrzeuge sind Samstag und Sonntag in Hollabrunn zu sehen, wenn Martin Hahn und der Verein „Fast Legends“ wieder die Tore der „Hollywood Garage“ für die Öffentlichkeit aufsperren.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr hat die fünfte Auflage des wohl außergewöhnlichsten Autotreffens im weiten Land geöffnet. Dort sind nicht nur detailgetreue Nachbauten zu sehen, sondern auch einzigartige Originale aus den Filmstudios Hollywoods.

Das Batmobil wird ebenso zu sehen sein wie ...
Das Batmobil wird ebenso zu sehen sein wie ...(Bild: Fast Legends Automobilclub)
... der ECTO-1 aus Ghostbusters, ...
... der ECTO-1 aus Ghostbusters, ...(Bild: Fast Legends Automobilclub)
... Tuning-Boliden aus Fast & Furios oder ...
... Tuning-Boliden aus Fast & Furios oder ...(Bild: Fast Legends Automobilclub)
... das Auto der Serie „Baywatch“.
... das Auto der Serie „Baywatch“.(Bild: Fast Legends Automobilclub)

Auch Mitfahren möglich
„Wir wollen sie nicht einfach nur herzeigen, sondern man kann sie mit allen Sinnen bei uns entdecken“, so Hahn. Auch Mitfahrten sind in ausgewählten Autos möglich.

Mr. Bean aus Italien
Das heurige Highlight? Arnaldo Mangini, ein Mr.-Bean-Double aus Italien, wird die legendäre Szene mit dem Couchsessel am Dach des Mini nachspielen. An beiden Tagen wird er mehrere Stunden vor Ort sein.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.474 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
173.148 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Oberösterreich
Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis
142.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Pool im Garten muss befüllt werden, oft macht das die Feuerwehr – rund um den Skandal in ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1414 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1367 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf