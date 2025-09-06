Die „Hollywood Garage“ öffnet für K.I.T.T. und Co.

In Hollabrunn in Niederösterreich sind dieses Wochenende Dutzende aus Film und Fernsehen bekannte Autos zu sehen. Sogar eine legendäre Mr.-Bean-Szene wird nachgespielt.
Wer kennt sie nicht? K.I.T.T, das Batmobil, der ECTO-1 aus Ghostbusters, der Steinzeit-Flitzer der Feuersteins oder der Van aus A-Team. Nicht weniger als 50 solche berühmten Fahrzeuge sind Samstag und Sonntag in Hollabrunn zu sehen, wenn Martin Hahn und der Verein „Fast Legends“ wieder die Tore der „Hollywood Garage“ für die Öffentlichkeit aufsperren.
Jeweils von 10 bis 18 Uhr hat die fünfte Auflage des wohl außergewöhnlichsten Autotreffens im weiten Land geöffnet. Dort sind nicht nur detailgetreue Nachbauten zu sehen, sondern auch einzigartige Originale aus den Filmstudios Hollywoods.
Auch Mitfahren möglich
„Wir wollen sie nicht einfach nur herzeigen, sondern man kann sie mit allen Sinnen bei uns entdecken“, so Hahn. Auch Mitfahrten sind in ausgewählten Autos möglich.
Mr. Bean aus Italien
Das heurige Highlight? Arnaldo Mangini, ein Mr.-Bean-Double aus Italien, wird die legendäre Szene mit dem Couchsessel am Dach des Mini nachspielen. An beiden Tagen wird er mehrere Stunden vor Ort sein.
