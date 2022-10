Dieser K.I.T.T. ist ein waschechter Kärntner

Schon als Kind wusste Michael Lussnig, dass er eines Tages einen originalgetreuen K.I.T.T. nachbauen wird. „Knight Rider hat mich immer schon beeindruckt, die Serie war eines der wichtigsten Erlebnisse meiner Kindheit“, schwärmt der sympathische Villacher. Und so startete der 41-Jährige letzten August schließlich dieses Traumprojekt in seiner Garage. Der gelernte Kfz-Mechaniker steckte alles in den Nachbau: 1000 Arbeitsstunden und 30.000 Euro war ihm sein ganz eigener K.I.T.T. wert.