Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Digitalisierung ist nicht nur Segen

Tirol
13.05.2026 13:00
(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ nimmt in seinem Kommentar das Thema Digitalisierung unter die Lupe.

0 Kommentare

Seit doch schon einigen Jahren wird uns eingeredet, teilweise geradezu eingetrichtert, wie wichtig, toll und zukunftsträchtig Digitalisierung ist. Tirol stellte mit Florian Tursky von der ÖVP sogar knapp zwei Jahre den Staatssekretär für Digitalisierung. Tursky ist politisch nach seinem Fiasko bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck (2024) Geschichte, die Digitalisierung hingegen allgegenwärtiger denn je. Ohne sie geht in vielen Bereichen quasi gar nichts, das merkt der brave Bürger Tag für Tag. Pro Digitalisierung argumentiert wird gerne damit, dass die Menschen damit wesentlich selbstständiger agieren können, letztlich aber natürlich auch mehr Selbstverantwortung zu übernehmen haben, was grundsätzlich nicht schlecht und in vielerlei Hinsicht auch notwendig ist.

Zitat Icon

Man denke nur an die ganzen Apps am Handy und die dazugehörigen Codes, die einen fast schon mehr auf Trab halten als das normale tägliche Leben es tut.

Claus Meinert, Chefredakteur Tiroler „Krone“

Aber es gibt ebenso wie meist auch die Kehrseite dieser glanzvollen Medaille. Da ist jetzt noch gar nicht die Rede von Künstlicher Intelligenz (KI), deren Fluch und Segen ganz dicht beieinander liegen. Man denke nur an die ganzen Apps am Handy und die dazugehörigen Codes, die einen fast schon mehr auf Trab halten als das normale tägliche Leben es tut. Man denke an Online-Banking (wer kennt eigentlich noch einen Bankmitarbeiter?), an ID Austria (ohne die nahezu gar nichts mehr geht), an den Finanz- und Steuerausgleich und viele andere Dinge mehr, die ältere Menschen meist auf sich allein gelassen zu meistern haben.

Zitat Icon

Es gilt, die richtige App am Handy zu haben, um ein Dokument zu unterschreiben oder um bei den Öffis in einer Großstadt nicht in die falsche Richtung zu fahren.

Claus Meinert, Chefredakteur Tiroler „Krone“

So mancher Bürger fühlt sich da wohl nicht als „Gewinner“, sondern eher als eine Art „Loser“. Fühlt sich verloren, im Stich gelassen. Weil es gilt, die richtige App am Handy zu haben, um etwa ein Dokument zu unterschreiben oder auch nur, um bei den Öffis in einer Großstadt nicht in die falsche Richtung zu fahren. Ganz zu schweigen davon, dass man tunlichst alle App-Codes verstecken und auch ständig erneuern soll, da ja die Kriminalität auch nicht schläft und ihre Finger von der Digitalisierung lässt. Das Gegenteil ist der Fall.

Zitat Icon

Ein System, das immer mehr Menschen damit beschäftige, sich selbst zu kontrollieren, verliere seine Kraft.

Claus Meinert, Chefredakteur Tiroler „Krone“

Ein vielstrophiges Lied von der Digitalisierung und ihren (weniger nützlichen) Folgen können auch Unternehmer singen. Das tat kürzlich der bekannte Industrielle Martin Ohneberg. Der Vorarlberger war fast sieben Jahre Präsident der Österreichischen Industriellenvereinigung, jener Organisation, die im Gegensatz zur Wirtschaftskammer aus freiwillig zahlenden Mitgliedern besteht. In einem lesenswerten Kommentar zeigte er auf, wie bei uns die Regulierungswut um sich greift. Ohneberg wörtlich: „Wir digitalisieren die Bürokratie. Wir machen sie schneller. Aber wir hinterfragen sie nicht. Das ist, als würde man ein Loch nicht schließen, sondern effizienter graben.“ Und er stellt die berechtigte Frage, warum es in Österreich ständig neue Vorschriften braucht?

Ein System, das immer mehr Menschen damit beschäftige, sich selbst zu kontrollieren, verliere seine Kraft. Und ein Standort, der Innovation darauf verwende, Bürokratie zu optimieren, habe das eigentliche Ziel längst aus den Augen verloren, so Ohneberg. „Wir feiern Start-ups, die die Bürokratie effizienter machen. Dabei müssten wir endlich damit anfangen, Bürokratie überflüssig zu machen.“

Weniger Bürokratie wird von der Politik freilich eh vor jeder Wahl und auch sonst bei jeder Gelegenheit versprochen. Vielleicht tat das ja auch Bundeskanzler Stocker bei seinem gestrigen Besuch in Tirol. Und vielleicht wird ein Versprechen ja auch einmal gehalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
121.471 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
114.606 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.179 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1479 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf