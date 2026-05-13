Digitalisierung ist nicht nur Segen

Aber es gibt ebenso wie meist auch die Kehrseite dieser glanzvollen Medaille. Da ist jetzt noch gar nicht die Rede von Künstlicher Intelligenz (KI), deren Fluch und Segen ganz dicht beieinander liegen. Man denke nur an die ganzen Apps am Handy und die dazugehörigen Codes, die einen fast schon mehr auf Trab halten als das normale tägliche Leben es tut. Man denke an Online-Banking (wer kennt eigentlich noch einen Bankmitarbeiter?), an ID Austria (ohne die nahezu gar nichts mehr geht), an den Finanz- und Steuerausgleich und viele andere Dinge mehr, die ältere Menschen meist auf sich allein gelassen zu meistern haben.