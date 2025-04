Tierschützer besorgt: „Schwalben brauchen Hilfe!“

Hilfe mit Hammer und Bohrer

Er setzt daher auf all jene freiwilligen Helfer, die bereits im vergangenen Herbst tausende Rauch- und Mehlschwalben gerettet haben, welche durch einen plötzlichen Kälteeinbruch in Not geraten waren: „Bei unserer Aktion Schwalbenrettung rufen wir dazu auf, Nisthilfen für die Vögel auf Balkonen, unter Dachvorsprüngen oder in Gärten anzubringen“, so der Tierschützer. Denn geeignete Brutplätze für Schwalben werden immer seltener. Glatte Neubaufassaden, fehlende Dachvorsprünge sowie versiegelte Böden machen es für die Vögel oft unmöglich, ihre Nester wie früher zu bauen