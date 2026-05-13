Schlüssel-Verlust: Wer zahlt für den Ersatz?

Marion Raidl, Expertin für Wohnrecht in der Arbeiterkammer Steiermark, erklärt, wie wichtig es ist, bei Wohnungsübernahme ein Schlüsselprotokoll zu führen und weiß zudem, ob auch Schlüsselduplikationen beim Auszug an den Vermieter zu retournieren sind.
Bei der Rückgabe der Wohnung haben Mieterinnen und Mieter sämtliche Schlüssel, die sie bekommen bzw. die sie zusätzlich nachgemacht haben, zurückzugeben.
Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel hat die Vermieterin bzw. der Vermieter das Recht, die Kosten für neue Schlüssel oder ein neues Schloss zu verlangen oder von der Kaution abzuziehen. Außer die Mieterin oder der Mieter kann beweisen, dass mit dem abhandengekommenen Schlüssel kein Missbrauch möglich ist.
Führen Sie ein Übergabeprotokoll
Ratsam ist es hier auf jeden Fall, ein schriftliches Protokoll von der Wohnungsübergabe anzufertigen, das von Vermieterin bzw. Vermieter und Mieterin bzw. Mieter unterschrieben werden soll. Das Übergabeprotokoll sollte die Anzahl der übergebenen Schlüssel sowie deren Funktion beinhalten. Handelt es sich um einen Postkasten-, Haustor-, Kellerabteil- oder Wohnungsschlüssel?
Auf wie viele Schlüssel Mieterinnen und Mieter Anspruch haben, hängt von der Anzahl der Bewohnerinnen bzw. Bewohner des Mietobjekts ab. Zudem spielt es eine Rolle, ob ein spezieller Betreuungsbedarf vorliegt, durch den z.B. Reinigungs- oder auch Betreuungspersonal nötig ist.
Einen Reserveschlüssel muss es aber geben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.