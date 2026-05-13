Schlüssel-Verlust: Wer zahlt für den Ersatz?

Führen Sie ein Übergabeprotokoll

Ratsam ist es hier auf jeden Fall, ein schriftliches Protokoll von der Wohnungsübergabe anzufertigen, das von Vermieterin bzw. Vermieter und Mieterin bzw. Mieter unterschrieben werden soll. Das Übergabeprotokoll sollte die Anzahl der übergebenen Schlüssel sowie deren Funktion beinhalten. Handelt es sich um einen Postkasten-, Haustor-, Kellerabteil- oder Wohnungsschlüssel?