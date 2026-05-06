Wichtige Fakten zur Teilpension

Seit 1. Jänner 2026 kann man eine Alterspension als Teilpension beantragen. Mit dieser können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Teil ihrer Pension in Anspruch nehmen und gleichzeitig eine Arbeitszeitreduktion vereinbaren. Der andere Teil der Pension verbleibt am Pensionskonto und wird erhöht. Voraussetzung dafür ist die Reduktion der Arbeitszeit um mindestens 25 Prozent, aber höchstens um 75 Prozent.