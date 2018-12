Toter und Verletzter bei Schüssen vor Wiener Lokal

Schock in Wien am Freitagnachmittag, nur drei Tage vor dem Heiligen Abend: Mitten im Weihnachtstrubel fielen vor dem Lokal „Figlmüller“ in der Innenstadt Schüsse. Ein Mann starb nach einem Kopfschuss noch am Ort des Geschehens, ein weiterer wurde schwerst verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, der Täter dürfte die Schüsse jedoch gezielt auf die beiden Männer abgegeben haben. Der Schütze befindet sich auf der Flucht. Von einem Terrorakt geht die Polizei nicht aus, so Sprecher Daniel Fürst gegenüber krone.at. Es bestehe derzeit keine Gefährdung für Unbeteiligte.