Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Sommerdeals: Schnell sein lohnt sich

Specials
15.05.2026 00:01
Werbung
Sommerurlaub: jetzt hochertige Pauschalreisen zum Schnäppchenpreis sichern.
Sommerurlaub: jetzt hochertige Pauschalreisen zum Schnäppchenpreis sichern.(Bild: Nejdet Duzen/Shutterstock)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Trotz höherer Kerosinpreise bleiben Pauschalreisen aktuell überraschend günstig – viele Angebote sind sogar billiger als im Vorjahr. Wegen der zuletzt schwächeren Nachfrage gibt es noch freie Plätze in Top-Hotels. Jetzt profitieren Urlauber von starker Auswahl und attraktiven Last-Minute-Deals.

Mallorca: Schnell weg, sofort im Sommer
Kurze Flugzeiten, zahlreiche Abflüge ab Österreich und Sonne garantiert: Mallorca bleibt der Klassiker für alle, die spontan Sommerfeeling tanken möchten.

Mallorca: Ideal für alle, die spontan raus wollen.
Mallorca: Ideal für alle, die spontan raus wollen.(Bild: Wolfgang Jargstorff/Shutterstock.)

Jetzt Mallorca-Urlaub buchen!

  • 1 Woche
  • 4 Sterne Hotel inkl. Halbpension
  • Transfer & Flug ab 820 € pro Person

Weitere Top-Angebote für Mallorca hier entdecken.

Griechenland: Trauminseln zum Überraschungspreis
Kreta und Rhodos überzeugen derzeit mit besonders großer Auswahl. Weil noch viele Kapazitäten verfügbar sind, profitieren Urlauber von attraktiven Preisen.

Griechenland: Verlässlich gut – oft günstiger als gedacht.
Griechenland: Verlässlich gut – oft günstiger als gedacht.(Bild: Lucian BOLCA/Shutterstock)

Jetzt Griechenland-Urlaub buchen!

  • 1 Woche Kreta
  • 4 Sterne Hotel inkl. Halbpension
  • ab 670 € pro Person 

Weitere Top-Angebote für Griechenland hier entdecken.

Türkei & Ägypten: All Inclusive zum Schnäppchenpreis
Vor allem bei All-Inclusive-Reisen purzeln kurzfristig oft die Preise. Perfekt für alle, die Sonne, Strand und Rundum-sorglos-Urlaub suchen.

Ob Ägypten oder Türkei: hier findet man immer ein gutes Angebot.
Ob Ägypten oder Türkei: hier findet man immer ein gutes Angebot.(Bild: Zoonar GmbH/Shutterstock)

Jetzt Türkei-Urlaub buchen!

  • 1 Woche Türkei
  • 4 Sterne Hotel All-Inclusive 
  • ab 560 € pro Person

Weitere Top-Angebote für die Türkei hier entdecken. 

Sardinien: Karibik-Flair ganz nah
Türkisblaues Wasser, traumhafte Strände und italienisches Lebensgefühl: Sardinien zählt zu den schönsten Sommerdestinationen Europas.

Sardinien: Wunderschöne Strände und italienisches Flair.
Sardinien: Wunderschöne Strände und italienisches Flair.(Bild: Vadym Lavra/Shutterstock)

Jetzt Sardinien-Urlaub buchen!

  • 1 Woche Sardinien 
  • 4 Sterne Hotel 
  • ab 964 € pro Person

Weitere Angebote für Sardinien hier entdecken.

Warum gerade jetzt viele auf Pauschalreisen setzen
Neben den attraktiven Preisen überzeugt bei Pauschalreisen vor allem die Sicherheit. Reiseveranstalter unterstützen bei Flugänderungen oder Problemen, viele Angebote bieten flexible Umbuchungsmöglichkeiten und zusätzlich profitieren Urlauber von persönlicher Beratung direkt in Österreich.

Gute Angebote bleiben selten lange verfügbar
Die aktuelle Situation ist typisch für Last Minute: Die besten Deals sind jetzt online – oft aber nur für kurze Zeit. Wer flexibel ist und schnell bucht, sichert sich hochwertige Sommerurlaube zum Top-Preis.

Jetzt Angebote vergleichen und den passenden Urlaub sichern unter www.restplatzboerse.at oder direkt in einem Reisebüro in Ihrer Nähe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
15.05.2026 00:01
Loading

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
147.726 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
145.241 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Tirol
Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“
109.181 mal gelesen
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
792 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr Specials
„Nicht im Griff“
Im Suff Spaziergängerin belästigt und randaliert
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
So kostet Sie nächtliche Fußball-WM nicht den Job
21 Jahre nach Bluttat
Mordfall Kammerer: Jetzt Einspruch gegen Anklage!
„Mir war kalt“
Im Prozess: Pfarrer segnet Kirchen-Brandstifter
Krone Plus Logo
Höchstgericht am Zug
Kärntner Schuldirektor will Beamtenpension kippen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf