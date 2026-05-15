Sommerdeals: Schnell sein lohnt sich

Trotz höherer Kerosinpreise bleiben Pauschalreisen aktuell überraschend günstig – viele Angebote sind sogar billiger als im Vorjahr. Wegen der zuletzt schwächeren Nachfrage gibt es noch freie Plätze in Top-Hotels. Jetzt profitieren Urlauber von starker Auswahl und attraktiven Last-Minute-Deals.
Mallorca: Schnell weg, sofort im Sommer
Kurze Flugzeiten, zahlreiche Abflüge ab Österreich und Sonne garantiert: Mallorca bleibt der Klassiker für alle, die spontan Sommerfeeling tanken möchten.
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Griechenland: Trauminseln zum Überraschungspreis
Kreta und Rhodos überzeugen derzeit mit besonders großer Auswahl. Weil noch viele Kapazitäten verfügbar sind, profitieren Urlauber von attraktiven Preisen.
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Türkei & Ägypten: All Inclusive zum Schnäppchenpreis
Vor allem bei All-Inclusive-Reisen purzeln kurzfristig oft die Preise. Perfekt für alle, die Sonne, Strand und Rundum-sorglos-Urlaub suchen.
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Sardinien: Karibik-Flair ganz nah
Türkisblaues Wasser, traumhafte Strände und italienisches Lebensgefühl: Sardinien zählt zu den schönsten Sommerdestinationen Europas.
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Warum gerade jetzt viele auf Pauschalreisen setzen
Neben den attraktiven Preisen überzeugt bei Pauschalreisen vor allem die Sicherheit. Reiseveranstalter unterstützen bei Flugänderungen oder Problemen, viele Angebote bieten flexible Umbuchungsmöglichkeiten und zusätzlich profitieren Urlauber von persönlicher Beratung direkt in Österreich.
Gute Angebote bleiben selten lange verfügbar
Die aktuelle Situation ist typisch für Last Minute: Die besten Deals sind jetzt online – oft aber nur für kurze Zeit. Wer flexibel ist und schnell bucht, sichert sich hochwertige Sommerurlaube zum Top-Preis.
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