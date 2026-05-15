Sommerdeals: Schnell sein lohnt sich

Trotz höherer Kerosinpreise bleiben Pauschalreisen aktuell überraschend günstig – viele Angebote sind sogar billiger als im Vorjahr. Wegen der zuletzt schwächeren Nachfrage gibt es noch freie Plätze in Top-Hotels. Jetzt profitieren Urlauber von starker Auswahl und attraktiven Last-Minute-Deals.