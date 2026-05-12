Blühende Natur statt Zerstörung durch Flurbau

„Rosenberger Kreuz“ gerettet

Besonders emotional wird es beim Blick auf das „Rosenberger Kreuz“, eine idyllische Raststätte für Wanderer. Genau hier hätte ein großes Auffangbecken entstehen sollen. Nun bleibt alles erhalten — so, wie viele es seit Kindheitstagen kennen und lieben. „Unsere Überzeugungsarbeit war notwendig und richtig“, so die engagierten Naturschützer Franz Heegmann, Gerald Frauendienst und Richard Rydlo, die schon als Buben hier gespielt hatten.