Blühende Natur statt Zerstörung durch Flurbau

400 Hektar wertvoller Landschaft waren bei Herzogenburg in Niederösterreich durch eine geplante Kommassierung bedroht! Engagierte Bürger stoppten das Öko-Unheil.
Es ist eine Mai-Frohbotschaft für Naturfreunde, Wanderer und all jene, welche die Heimat lieben: Denn das geplante Flurbereinigungsverfahren rund um Herzogenburg und den kleinen Kölbling wurde von den Grundeigentümern klar abgeschmettert.
Entscheidung mit Symbolkraft!
Gerade jetzt, wo Wiesen blühen, Feldraine summen und der Frühling das Land in sanftes Grün taucht, fiel eine Entscheidung mit großer Symbolkraft. Statt Planierraupen und rasterförmiger Neuordnung siegte die ökologische Vernunft. Nur 23 Prozent stimmten für das Projekt – notwendig gewesen wären 55 Prozent. Damit sagten satte 77 Prozent deutlich: „Nein!“
Und dieses Nein hatte Gründe. Denn das historische, kleinstrukturierte Naturgebiet mit seinen fast 400 Hektar hätte massiv verändert werden sollen. Breitere Wege, neue Eingriffe, Flächenverluste und millionenschwere Maßnahmen wären die Folge gewesen. Selbst ein zusätzlicher Hochwasserschutz stand im Raum – obwohl dafür derzeit gar keine Notwendigkeit gesehen wird.
„Rosenberger Kreuz“ gerettet
Besonders emotional wird es beim Blick auf das „Rosenberger Kreuz“, eine idyllische Raststätte für Wanderer. Genau hier hätte ein großes Auffangbecken entstehen sollen. Nun bleibt alles erhalten — so, wie viele es seit Kindheitstagen kennen und lieben. „Unsere Überzeugungsarbeit war notwendig und richtig“, so die engagierten Naturschützer Franz Heegmann, Gerald Frauendienst und Richard Rydlo, die schon als Buben hier gespielt hatten.
Ihr Erfolg ist mehr als nur ein gestopptes Projekt. Es ist ein stilles Bekenntnis dazu, dass Heimat nicht immer begradigt werden muss, um wertvoll zu sein.
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