Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss in weiß/grün

Mahlzeit: Steirischer Spargel frisch auf dem Tisch

Steiermark
12.05.2026 07:00
Charmante Spargel-Botschafter: Claudia Tscherner und Joachim Reicher produzieren die ...
Charmante Spargel-Botschafter: Claudia Tscherner und Joachim Reicher produzieren die kalorienarme Köstlichkeit(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Es gibt ihn in weiß und grün, er hat kaum Kalorien, dafür jede Menge  Geschmack, und die Steirer lieben ihn: Der Spargel hat Hochsaison.

0 Kommentare

Ein kleiner Appell vorweg: Man sollte ihn mit Bedacht und Respekt essen; denn das Spargelstechen, das nur händisch vorgenommen werden kann, ist eine unglaublich aufwändige Arbeit.

Dafür steckt er am Morgen oft noch in der Erde, zu Mittag liegt er frisch auf unseren Tellern – das ist nur ein Vorteil, wenn Spargel direkt vom steirischen Landwirt kommt. Auf 40 Hektar wächst er in heimischem Boden, erhältlich ist er bei vielen der 20 Produzenten direkt, auf Bauern- und in Supermärkten. Bei Letzteren heißt es Obacht geben und auf die Herkunft schauen, denn die Hälfte des Angebots stammt aktuell nicht aus Österreich.

Dabei ist die heimische Ernte heuer geschmacklich besonders gut ausgefallen, der prognostizierte Ertrag dürfte im Schnitt liegen. Die Dürre der letzten Wochen hat dem Spargel nichts anhaben können, „weil er ein gutes Wurzelsystem hat“, wissen Claudia Tscherner aus Dietzen und Joachim Reicher (Mahrensdorf).

Spargel stechen ist eine richtig anstrengende Arbeit
Spargel stechen ist eine richtig anstrengende Arbeit(Bild: LK OÖ)

Und so zergeht er auf der Zunge, der weiße – der in der Gunst der Feinschmecker noch vorne liegt – und der würzigere grüne. Diese sind vom selben Stamm, sozusagen: Nur reift der weiße unterhalb der Erde, bleibt daher zart, blass, mild und süßlich. Sobald er sein Kopferl aus der Erde streckt, wird er durch Chlorophyll auch schon grün und besticht unsere Geschmacksknospen durch sein nussig anmutendes Aroma.

Der steirische Spargel hat gerade Hochsaison – sobald die Erdbeeren im Freiland rot werden, ist das des Spargels Tod, wie es heißt; Genuss also bis Ende Mai, Juni. Frisch bleibt der weiße in feuchter Küchenrolle im Kühlschrank, den grünen trocken ins Gemüsefach legen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.862 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
107.230 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
101.414 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1466 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
906 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf