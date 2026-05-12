Mahlzeit: Steirischer Spargel frisch auf dem Tisch

Dafür steckt er am Morgen oft noch in der Erde, zu Mittag liegt er frisch auf unseren Tellern – das ist nur ein Vorteil, wenn Spargel direkt vom steirischen Landwirt kommt. Auf 40 Hektar wächst er in heimischem Boden, erhältlich ist er bei vielen der 20 Produzenten direkt, auf Bauern- und in Supermärkten. Bei Letzteren heißt es Obacht geben und auf die Herkunft schauen, denn die Hälfte des Angebots stammt aktuell nicht aus Österreich.