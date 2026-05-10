17.533 Haushalte erhielten heuer Heizförderung

Rund 1.330 Haushalte weniger bekamen heuer den Zuschuss und man konnte 450.000 Euro einsparen, heißt es in einer Aussendung des Landes am Sonntag.

Wer von den Einsparungen betroffen ist

Wenn man aber das Vorjahr vergleicht, waren es damals 26.347 Haushalte (21.666 Österreicher, 1.829 EU-Bürger, 2.852 Drittstaatsangehörige), die Heizförderung bezogen haben. Dann käme man allerdings auf eine Differenz von 8814 (nicht 1.330) weniger Haushalte heuer, somit müssten auch Inländer selbst von den Einsparungen betroffen sein. Das Land argumentiert, dass die Zahlen nicht vergleichbar sind, weil im Vorjahr erstmals eine Onlinebeantragung möglich war. Diese wurde aus technischen Gründen und fehlenden Kontrollmöglichkeiten wieder ausgesetzt.