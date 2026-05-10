Thunderstorm Drama on the Mountain
Lightning Strike Seriously Injures Female Mountaineer (28)
On Saturday afternoon, a 28-year-old female mountaineer was seriously injured by a lightning strike on the Kreuzkogel in the Liezen district of Styria. The woman and her companion were suddenly caught in a violent thunderstorm while ascending to the summit.
The woman briefly lost consciousness after the strike and had to be flown to the hospital by emergency helicopter.
Surprised by a thunderstormon the Kreuzkogel The pair had ascended from Kaiserau via the Klinke Hut and the Admonter Kalbling to the Kreuzkogel. Shortly before reaching the summit, the mountaineers were surprised by a sudden thunderstorm. According to police, lightning struck in the immediate vicinity.
Woman lost consciousness
The 28-year-old was thrown to the ground and briefly lost consciousness. Her companion made an emergency call using a cell phone. Mountain rescue paramedics were flown to the scene by a police helicopter. About 20 additional rescuers climbed to the accident site.
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