Musikgrößen beim Schlagerfest des Jahres

Ebenso mit dabei sein werden im kommden Jahr G. G. Anderson, Claudia Jung, die Zellberg Buam und die Gruppe „Wir sind spitze“. Los geht es um 18 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Rasch Karten sichern! Die Tickets für diesen besonderen Abend sind limitiert und ab sofort im Marktplatz-Café und am Gemeindeamt Gastern erhältlich.