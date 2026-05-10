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2027 in Gastern

Musikgrößen beim Schlagerfest des Jahres

Niederösterreich
10.05.2026 18:30
Haupt-Organisator und Wirt Oskar Buschek, Vizebürgermeister Markus Moldaschl, Francine Jordi, ...
Haupt-Organisator und Wirt Oskar Buschek, Vizebürgermeister Markus Moldaschl, Francine Jordi, Marc Pircher und Anita Takacs in Gastern.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Da ist Stimmung und beste Musik garantiert! Marc Pircher präsentiert am 21. August 2027 zum ersten Mal das „Waldviertler Schlagerfest des Jahres“. In Gastern laufen die Vorbereitungen...

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Das erste „Waldviertler Schlagerfest“ steht am 21. August 2027 auf dem Programm. Francine Jordi aus der Schweiz und Marc Pircher waren aber bereits jetzt in Gastern im Bezirk Waidhofen an der Thaya und freuen sich auf ihre Auftritte.

Ebenso mit dabei sein werden im kommden Jahr G. G. Anderson, Claudia Jung, die Zellberg Buam und die Gruppe „Wir sind spitze“. Los geht es um 18 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.
Rasch Karten sichern! Die Tickets für diesen besonderen Abend sind limitiert und ab sofort im Marktplatz-Café und am Gemeindeamt Gastern erhältlich.

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