Häftling floh während der Behandlung aus Spital

Spektakuläre Flucht in Tirol: Ein Insasse der Justizanstalt Innsbruck entkam trotz Bewachung aus dem Landeskrankenhaus Natters. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Haft des Mannes hätte bereits im Juni geendet.
Filmreife Szenen spielten sich Donnerstagabend in Tirol ab! Ein inhaftierter Straftäter nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und kletterte laut ORF gegen 18.30 Uhr durch ein Fenster des Krankenhauses in Natters in die Freiheit. Pikant: Der Mann befand sich eigentlich unter ständiger Bewachung von Justizwachebeamten.
Eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen
Der Insasse der Justizanstalt Innsbruck war aus medizinischen Gründen stationär im Landeskrankenhaus Natters aufgenommen worden. Während solcher Aufenthalte gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen – Häftlinge werden durchgehend bewacht. Dennoch gelang dem Mann die spektakuläre Flucht.
Unmittelbar nach Bekanntwerden der Flucht wurde Alarm geschlagen. Eine großangelegte Fahndung der Polizei blieb jedoch bislang ohne Erfolg. Der Flüchtige ist weiterhin untergetaucht.
Wegen Vermögensdelikten in Haft
Laut Justizministerium saß der Mann wegen Vermögensdelikten in Strafhaft. Ironie des Schicksals: Seine reguläre Haftstrafe wäre bereits im Juni dieses Jahres zu Ende gewesen. Nur wenige Monate trennten ihn also von der Freiheit – nun drohen ihm zusätzliche Konsequenzen.
Wie genau der Häftling entkommen konnte, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug ordnete umgehend eine Prüfung des Vorfalls an. Details zur Identität des Flüchtigen wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.