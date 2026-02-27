Vorteilswelt
Fahndung ohne Erfolg

Häftling floh während der Behandlung aus Spital

Tirol
27.02.2026 17:38
Der verurteilte Straftäter konnte bei einer Behandlung im Krankenhaus in Natters entkommen.
Der verurteilte Straftäter konnte bei einer Behandlung im Krankenhaus in Natters entkommen.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Spektakuläre Flucht in Tirol: Ein Insasse der Justizanstalt Innsbruck entkam trotz Bewachung aus dem Landeskrankenhaus Natters. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Haft des Mannes hätte bereits im Juni geendet.

0 Kommentare

Filmreife Szenen spielten sich Donnerstagabend in Tirol ab! Ein inhaftierter Straftäter nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und kletterte laut ORF gegen 18.30 Uhr durch ein Fenster des Krankenhauses in Natters in die Freiheit. Pikant: Der Mann befand sich eigentlich unter ständiger Bewachung von Justizwachebeamten.

Eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen
Der Insasse der Justizanstalt Innsbruck war aus medizinischen Gründen stationär im Landeskrankenhaus Natters aufgenommen worden. Während solcher Aufenthalte gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen – Häftlinge werden durchgehend bewacht. Dennoch gelang dem Mann die spektakuläre Flucht.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Flucht wurde Alarm geschlagen. Eine großangelegte Fahndung der Polizei blieb jedoch bislang ohne Erfolg. Der Flüchtige ist weiterhin untergetaucht.

Wegen Vermögensdelikten in Haft
Laut Justizministerium saß der Mann wegen Vermögensdelikten in Strafhaft. Ironie des Schicksals: Seine reguläre Haftstrafe wäre bereits im Juni dieses Jahres zu Ende gewesen. Nur wenige Monate trennten ihn also von der Freiheit – nun drohen ihm zusätzliche Konsequenzen.

Wie genau der Häftling entkommen konnte, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug ordnete umgehend eine Prüfung des Vorfalls an. Details zur Identität des Flüchtigen wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

Tirol
27.02.2026 17:38
Tirol

