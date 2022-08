„Es war ein Unfall, also lass es einfach gut sein“

Es ereignete sich alles in einer betreuten Wohnung

Da Max am besagten Wochenende nur am Samstag frei hatte, wollte er in Innsbruck bleiben. Am Freitag traf er eine Bekannte am Landhausplatz. Beide gingen in die Wohnung einer Jugendeinrichtung – die Jugendliche, die dort wohnt, war auch vor Ort. Bald kam ein Pärchen dazu, alle im selben Alter wie Max, doch nur er ging einer geregelten Arbeit nach. „Eine von ihnen erzählte uns im Nachhinein, wer wo geschlafen hatte und dass unser Sohn mit seiner Bekannten zweimal zur Mentlvilla gegangen sei, um Drogen zu kaufen. Mein Sohn habe 45 Euro ausgegeben“, schildert der Vater.