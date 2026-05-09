Brisantes Gutachten hat ein politisches Nachspiel

Seit Jahren wird über die Spitalslandschaft im Bezirk Liezen heiß diskutiert. Ein Gutachten über das LKH Rottenmann kam erst heuer, drei Jahre nach seiner Erstellung, an die Öffentlichkeit. Das wirft Fragen auf, die Grünen wollen nun Antworten.
„Nicht geeignet für eine moderne Spitals-Struktur!“ So urteilte ein Ziviltechnikbüro im Jahr 2023 über das LKH Rottenmann. Drei Jahre später sorgt diese Analyse für Wirbel, denn nach Absage der Leitspital-Pläne für Stainach soll die Klinik in Rottenmann zwar nicht erweitert, aber innerhalb von 16 Jahren grundlegend umgebaut und modernisiert werden.
Beim damaligen Gutachten habe es sich um die Frage gedreht, ob Rottenmann ein großes Leitspital werden könne, argumentieren sowohl Kages als auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. Für den ÖVP-Politiker ist die drei Jahre alte Analyse mittlerweile „gegenstandslos“. Die Leitspital-Befürworter sind hingegen der Ansicht, dass die Expertise allgemein eine Modernisierung des Landeskrankenhauses beurteilt. Tatsächlich findet sich kein expliziter Hinweis, dass ein Leitspital Untersuchungsgegenstand war.
Expertenkommission kannte Gutachten nicht
Nun kritisieren die Grünen, dass das Gutachten weder dem Landtag noch der Expertenkommission, die den „Plan B“ für die Spitalsversorgung im Bezirk Liezen ausgearbeitet hat, vorgelegt wurde. „Ausgerechnet jene Gremien, die zentrale Entscheidungen treffen, hatten diese Informationen offenbar nicht am Tisch“, ärgert sich Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Wenn nicht einmal klar ist, welche Grundlagen in eine Entscheidung eingeflossen sind und der Eindruck entsteht, die Landesregierung entscheidet nach Gutdünken, dann beschädigt das das Vertrauen massiv.“
Die Grünen stellen daher eine schriftliche Anfrage an Kornhäusl. Besonders spannend ist folgende Frage: „Welche konkrete Fragestellung bzw. welchen konkreten Prüfauftrag hatte das Gutachten?“ Auch sehr interessant: „Welche weiteren Gutachten oder Analysen wurden im Zusammenhang mit dem Standort LKH Rottenmann seit 2023 von Ihrem Ressort oder der KAGes beauftragt und wie unterscheiden sich deren Fragestellungen vom gegenständlichen Gutachten?“
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