Brisantes Gutachten hat ein politisches Nachspiel

Expertenkommission kannte Gutachten nicht

Nun kritisieren die Grünen, dass das Gutachten weder dem Landtag noch der Expertenkommission, die den „Plan B“ für die Spitalsversorgung im Bezirk Liezen ausgearbeitet hat, vorgelegt wurde. „Ausgerechnet jene Gremien, die zentrale Entscheidungen treffen, hatten diese Informationen offenbar nicht am Tisch“, ärgert sich Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Wenn nicht einmal klar ist, welche Grundlagen in eine Entscheidung eingeflossen sind und der Eindruck entsteht, die Landesregierung entscheidet nach Gutdünken, dann beschädigt das das Vertrauen massiv.“