Graz: Sozialamt-Leitung wird neu ausgeschrieben

Die Bestellung der neuen Sozialamts-Leitung in Graz hat für politischen Wirbel, auch innerhalb der Stadtkoalition, gesorgt. Nun lässt der zuständige Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) die Ausschreibung wiederholen und kritisiert „unrichtige Vorwürfe“.
An sich ist die Ausschreibung einer Abteilungsleitung in Graz kein großer Aufreger. Doch die Neubesetzung des Sozialamts hat Wellen geschlagen. Die SPÖ, obwohl Teil der Stadtkoalition, kritisierte die Auswahl von Eber und drohte damit, im Gemeinderat nicht zuzustimmen.
Pikanter Hintergrund: Die frühere Grazer SPÖ-Chefin Martin Schröck hatte sich – wie 68 andere Personen – beworben. Sie soll im Hearing sehr gut abgeschnitten haben, kam aber nicht zum Zug. Nominiert wurde eine aktuelle Mitarbeiterin im Amt, die eine persönliche Bekanntschaft mit der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hat – was laut ihr keinen Einfluss gehabt habe. Eber argumentierte, dass er aus dem Vorschlag der besten Kandidaten aus dem Hearing frei wählen könne.
„Unrichtige Vorwürfe und Gerüchte“
Freitagnachmittag zog der KPÖ-Stadtrat überraschend die Notbremse. Die Sozialamt-Leitung wird neu ausgeschrieben. „Die grundsätzlich für den Gemeinderat vorgeschlagene Kandidatin ist durch unrichtige Vorwürfe, Gerüchte sowie die daraus entstandene politische und mediale Debatte in eine äußerst unangenehme Situation geraten“, heißt es in der Aussendung.
„Auch wenn das Hearing ordnungsgemäß und professionell durchgeführt wurde und die Hearingkommission, die ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung besteht, einen einstimmigen Vorschlag der bestgeeigneten Kandidatinnen und Kandidaten erarbeitet hat, soll damit sichergestellt werden, dass bei der Bestellung der neuen Abteilungsleitung kein fahler Beigeschmack zurückbleibt“, wird Eber zitiert. Die Entscheidung soll nun erst nach der Wahl, im September-Gemeinderat, fallen.
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