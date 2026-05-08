Graz: Sozialamt-Leitung wird neu ausgeschrieben

Pikanter Hintergrund: Die frühere Grazer SPÖ-Chefin Martin Schröck hatte sich – wie 68 andere Personen – beworben. Sie soll im Hearing sehr gut abgeschnitten haben, kam aber nicht zum Zug. Nominiert wurde eine aktuelle Mitarbeiterin im Amt, die eine persönliche Bekanntschaft mit der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hat – was laut ihr keinen Einfluss gehabt habe. Eber argumentierte, dass er aus dem Vorschlag der besten Kandidaten aus dem Hearing frei wählen könne.