In Graz dreht sich das Personalkarussell

Wie das Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber der „Steirerkrone“ bestätigt, werden die Chefetagen des Sozialamtes und der Krankenfürsorgeanstalt KFA neu besetzt. Für die Leitung des Sozialamts sind 69 Bewerbungen eingegangen (34 Männer, 35 Frauen), acht Personen wurden zum Hearing eingeladen. Beworben hat sich mit Martina Schröck auch die rote Ex-Vizebürgermeisterin, die sich letztlich aber nicht gegen die Grün-Kandidatin durchsetzen konnte: Mit 1. September soll Eva Christina Seiler, die bereits als Fachbereichsleiterin für Sozialarbeit, soziale Dienste und Wohnen im Sozialamt Graz tätig ist, die Funktion übernehmen. Das Gerangel zwischen Sozialdemokraten und Grünen um diesen Posten soll dem Vernehmen nach durchaus heftig gewesen sein.