200 Millionen Euro für die Gemeinden in Tirol

Ein mit 200 Millionen Euro befüllter Fonds des Landes ermöglicht den Gemeinden in Tirol die Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen. 29 Projekte sind in Prüfung, 15 davon bereits bewilligt.
Geht es nach dem Land Tirol, ist er österreichweit einzigartig und hat einen „Erfolgsstart“ hingelegt. Die Rede ist vom Gemeinde-Investitionsfonds. Dieser ermöglicht den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Aufnahme eines Darlehens zum Fixzinssatz von einem Prozent pro Jahr mit flexiblen Konditionen und einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren.
Förderfähige Bereiche sind unter anderem Pflichtschulen, Feuerwehrgerätehäuser oder Bezirkskrankenhäuser.
15 Projekte bereits bewilligt
Für das heurige und das kommende Jahr stehen insgesamt 200 Millionen Euro für die Darlehen zur Verfügung. Laut LH Anton Mattle (ÖVP) „sind bereits 29 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 254 Millionen Euro in Prüfung. Damit könnten mehr als 90 Millionen Euro aus dem Gemeinde-Investitionsfonds ausgeschöpft werden“.
Von diesen 29 Projekten sind 15 mit einem Darlehensvolumen von 44 Millionen Euro und einer Investitionssumme von 137 Millionen Euro bewilligt. Laut Gemeindeverbandspräsident Karl-Josef Schubert sei der Fonds ein Anreiz für Investitionen.
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