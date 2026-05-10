200 Millionen Euro für die Gemeinden in Tirol

Geht es nach dem Land Tirol, ist er österreichweit einzigartig und hat einen „Erfolgsstart“ hingelegt. Die Rede ist vom Gemeinde-Investitionsfonds. Dieser ermöglicht den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Aufnahme eines Darlehens zum Fixzinssatz von einem Prozent pro Jahr mit flexiblen Konditionen und einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren.