Risse nahe Siedlung: Abschussverordnung für Wolf

Verordnung auch für Bezirk Landeck

Bereits am Donnerstag war eine Abschussverordnung für einen Wolf im Bezirk Landeck erlassen worden. Wie das Land mitteilte, sei ein Wolf in den vergangenen Tagen mehrmals im Gemeindegebiet von Galtür nachgewiesen worden – und zwar in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern.