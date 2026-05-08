Grazer Stadion-Debatte: „Grenzt an Dilettantismus“

Von dort kommt allerdings der postwendende Konter: „Über Jahre hat es die Stadt nicht geschafft, ein tragfähiges Konzept auf die Beine zu stellen, das bedeutet für mich nur eines: Man kann es nicht oder man will es nicht“, so Landeshauptmann Mario Kunasek zur „Steirerkrone“. Der noch nachlegt: „Das ist purer Dilettantismus, und auf den hin können wir keine fixen Zusagen geben!“ Grundsätzlich gelte aber weiterhin das Wort, dass man sich im selben Ausmaß wie die Stadt am Umbau beteiligen werde, heißt es aus der Grazer Burg.