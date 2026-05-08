Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kunasek schießt scharf

Grazer Stadion-Debatte: „Grenzt an Dilettantismus“

Steiermark
08.05.2026 10:05
Mario Kunasek kritisiert die Grazer Regierung in Sachen Stadion-Umbau.
Mario Kunasek kritisiert die Grazer Regierung in Sachen Stadion-Umbau.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, ZOOMVP)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Pläne für den Umbau des Liebenauer Stadions werden zwar konkreter, den Planungsbeschluss wurde aber von Frühling auf Herbst – also nach der Grazer Gemeinderatswahl – verschoben. Das liege vor allem am Land, heißt es im Rathaus. Landeshauptmann Mario Kunasek schießt scharf zurück. 

0 Kommentare

Die Eckdaten der geplanten Modernisierung des veralteten Liebenauer Stadions: Das Fassungsvermögen soll durch flexible Steh-Sitzplatz-Lösungen, eine Absenkung des Spielfelds und den Wegfall des Stadiongrabens auf 20.100 Plätze erweitert werden, die Heimkurven würden jeweils 5000 Fans Platz bieten – und im Hospitality-Bereich könnten sich immerhin 1700 Gäste vergnügen, Sky-Boxen inklusive. Das Wichtigste: Das Stadion wäre so auch für die Champions League und Länderspiele tauglich.

Am 21. Mai soll im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss getroffen werden, der versprochene Planungsbeschluss wird hingegen auf Herbst, also nach der Wahl am 28. Juni, verschoben. Die Spitzen der Stadtkoalition, Elke Kahr (KPÖ), Judith Schwentner (Grüne) und Doris Kampus (SPÖ), sehen jetzt vor allem das Land Steiermark gefordert. 

Lesen Sie auch:
Haben sich zu unzähligen Gesprächsrunden getroffen: Karl Dreisiebner (Grüne), Sturm-Präsident ...
Politik bremst weiter
Entscheidung um Grazer Stadion wieder verschoben
07.05.2026

Von dort kommt allerdings der postwendende Konter: „Über Jahre hat es die Stadt nicht geschafft, ein tragfähiges Konzept auf die Beine zu stellen, das bedeutet für mich nur eines: Man kann es nicht oder man will es nicht“, so Landeshauptmann Mario Kunasek zur „Steirerkrone“. Der noch nachlegt: „Das ist purer Dilettantismus, und auf den hin können wir keine fixen Zusagen geben!“ Grundsätzlich gelte aber weiterhin das Wort, dass man sich im selben Ausmaß wie die Stadt am Umbau beteiligen werde, heißt es aus der Grazer Burg.

„Nach fünf Jahren bleibt eine Nullnummer“
Scharfe Worte findet auch der Grazer ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner: „Die Stadionfrage ist zum Symbol für die Politik der Kahr-Schwentner-Koalition geworden: Am Anfang wurde viel versprochen, seither wird verzögert, vertröstet und verschoben. Nach fünf Jahren Studien, Arbeitskreisen und schönen Worten bleibt eine Nullnummer. Der jetzt angekündigte Stadion-Beschluss zeigt vor allem eines: Auch nach fünf Jahren hat die Stadtspitze noch immer keinen Plan für einen umsetzbaren Stadionausbau..“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.05.2026 10:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
226.208 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
220.230 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
101.341 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1276 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
914 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf