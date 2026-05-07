Entscheidung um Grazer Stadion wieder verschoben

Doch von einer Realisierung ist man eben doch noch ein gutes Stück entfernt – es hängt nicht nur an der finanziellen Beteiligung des Landes, auch das Betriebskonzept, das laut Grundsatzbeschluss von der Finanzdirektion erarbeitet werden soll, ist noch längst nicht in Stein gemeißelt. Dem Vernehmen nach besteht man im Finanzressort nämlich darauf, dass die von der Stadt investierten rund 30 Millionen Euro durch die Pacht wieder eingespielt werden. Bei den beiden Bundesliga-Klubs Sturm und GAK stößt dies auf wenig Gegenliebe, da das Stadion ja dennoch im Eigentum der Stadt bleibt.