“Like a needle in my head”
Intensive care! Hasenhüttl fought for his life
“Those were the worst three weeks of my life,” said Ralph Hasenhüttl. In an interview with the British newspaper “Mirror,” Austria’s star coach spoke for the first time about his hantavirus infection in 2012.
After a mountain bike ride at training camp, he initially felt only exhausted. But shortly afterward, he began experiencing severe pain. “It was as if a needle had been stuck in my head,” recalls Hasenhüttl. On top of that came severe back pain—“as if I had a knife in my back.” Then came the shocking diagnosis: The former coach of Leipzig, Ingolstadt, Wolfsburg, and Southampton had contracted hantavirus!
His organs swelled up; his liver and kidneys were pressing on other organs, as he explains. Hasenhüttl ended up in the intensive care unit, fighting for his life for two weeks. There is no medical treatment. “You have to wait until the body produces antibodies and hope to survive.”
Transmission via Rodents
The 58-year-old Styrian suspects he was infected by dust while cleaning his patio. The hantavirus is usually transmitted by rodents. People become infected through feces, urine, or saliva, whose particles enter the air and are inhaled. The most recent example: three deaths on the cruise ship “Hondius” off the coast of Africa.
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