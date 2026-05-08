Neuroth-Boss wie Rocky: Vom Chefbüro in den Ring

Beim Branchenboxen am Samstag wird der Liebenauer Eisbunker wieder beben. Auch Lukas Schinko streift die Handschuhe über. Was den Geschäftsführer von Neuroth dazu antreibt.
Rund 1500 Mitarbeiter, mehr als 300 Standorte in acht Ländern – der steirische Akustik-Spezialist Neuroth hat zweifellos ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. An der Spitze des Vorzeige-Unternehmens steht Lukas Schinko. Jetzt tauscht er aber quasi Business-Anzug gegen Boxershorts, steigt am Samstag (Einlass ab 17 Uhr, Beginn 19 Uhr) beim legendären Branchenboxen in den Ring.
„Jetzt, wo mein 40er näherrückt, wollte ich mir endlich wieder ein sportliches Ziel setzen, und der Kampfsport begleitet mich ja schon länger. Als Jugendlicher habe ich mit dem Kickboxen begonnen und dann später auch im Boxen Erfahrungen gesammelt“, erzählt der 39-Jährige. Das Ziel war mit der Teilnahme am Branchenboxen schnell gefunden: „Für professionelles Boxen reicht’s nicht mehr, aber diese Veranstaltung ist mir als Grazer natürlich ein Begriff, und sie ist wirklich professionell aufgezogen.“
Boxen als Ausgleich zum Alltag
Seit vergangenem Herbst absolviert er ein regelmäßiges Fitnesstraining, seit Februar steht er dreimal in der Woche wieder im Ring, um seine Technik aufzufrischen. „Für mich ist Boxen ein super Ausgleich zu meinem Alltag. Ich kann da komplett aus- und die Firma wegschalten. Boxen bedeutet viel Koordination und Kondition – aber vor allem mentale Stärke.“
Im Liebenauer Bunker steht er am Samstag Udo Riegler gegenüber. „Ich kenne ihn nicht, aber im Ring gibt’s ohnehin keine Freundschaft – danach können wir gerne auf ein Bier gehen, aber natürlich möchte ich gewinnen.“
Schinkos boxerisches Vorbild ist übrigens „Iron Mike“ Tyson („Bis auf die Aktion mit dem Ohrwaschlabbeißen“) und Filmfigur Rocky Balboa – „weil diese Filme einfach zeigen, was Boxen bedeutet“. Übrigens gibt’s beim Branchenboxen diesmal auch einen Frauenkampf: Johanna Tatschl trifft auf Chiara Strini.
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