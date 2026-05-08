Neuroth-Boss wie Rocky: Vom Chefbüro in den Ring

„Jetzt, wo mein 40er näherrückt, wollte ich mir endlich wieder ein sportliches Ziel setzen, und der Kampfsport begleitet mich ja schon länger. Als Jugendlicher habe ich mit dem Kickboxen begonnen und dann später auch im Boxen Erfahrungen gesammelt“, erzählt der 39-Jährige. Das Ziel war mit der Teilnahme am Branchenboxen schnell gefunden: „Für professionelles Boxen reicht’s nicht mehr, aber diese Veranstaltung ist mir als Grazer natürlich ein Begriff, und sie ist wirklich professionell aufgezogen.“