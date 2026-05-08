Schüler werden zu Fledermaus-Rettern

Drei neue Fledermaus-Nistkästen

„Fledermäuse sind faszinierende Lebewesen und unverzichtbar für funktionierende Ökosysteme,“ so die FPÖ-Politikerin. Gleichzeitig warnte sie aber vor den zunehmenden Gefahren für Mausohr, Große Hufeisennase, Abendsegler & Co. Alte Bäume verschwinden und auch die Lichtverschmutzung setzt dieser raren Fauna zu. Im Naturpark Geras hingegen wird den auf der Roten Liste stehenden Tieren ein Paradies auf Erden geboten. Besonders wichtig sei deshalb die Bewusstseinsbildung bei Kindern. „Nur was wir kennen und verstehen, sind wir auch bereit zu schützen“, versicherte Rosenkranz. Drei neue Fledermaus-Nistkästen bleiben nun im Naturpark zurück – als sichtbares Zeichen dafür, dass die lautlosen Jäger der Nacht im weiten Land noch mehr Schutz bekommen sollen.