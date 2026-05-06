Weniger Zugverbindungen für Pendler im Flachgau

Seit dem 6. Februar laufen die Arbeiten der Deutschen Bahn in Bayern. Der Ausweichverkehr hat Auswirkungen auf Salzburg, die vor allem Pendler aus dem Flachgau spüren. Ab dem 14. Juni wird die Situation noch einmal verschärft. Dann fallen vor allem im Regionalverkehr weitere Verbindungen, um mehr Platz für Fern- und Güterzüge zu bekommen. Davon sind vor allem wieder Pendler und Schüler betroffen. So fallen etwa alle Züge der R21 zwischen Neumarkt und Salzburg nach 7.30 Uhr aus. Bis zum 13. Juni ist nur der Betrieb zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr eingeschränkt.