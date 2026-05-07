„Mit dem Fußball fällt auch viel Struktur weg“

Dann kam das finanziell bedingte Aus des USVN – seit dieser Woche ist das Insolvenzverfahren eröffnet und der Masseverwalter am Zug. Kann die 31-jährige „Botti“ als Routinier mit dem Aus des Ex-Titelsammlers aus dem Wienerwald besser umgehen als junge Spielerinnen? „Bei mir ist es auch nicht anders. Wir sitzen alle im selben Boot. Will wer reden, reden wir gemeinsam.“ In puncto Verträge war’s sehr unterschiedlich, das Gros des Kaders stieg aus.