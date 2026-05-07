„Mit dem Fußball fällt auch viel Struktur weg“

Die ehemaligen Neulengbach-Frauen trainieren am ÖFB-Campus in Wien für ihre Rückkehr auf die Fußballbühne und den Wechsel zu einem neuen Verein. Ex-Kapitänin Julia Tabotta, die vor allem mit St. Pölten so viel erlebt und gewonnen hat, gab der „Krone“ Einblicke in ihre Gefühlswelt.
„Fällt der Fußball weg, fällt auch viel von der Struktur im Alltag weg – dazu ist er ein Teil meines sozialen Umfeldes.“ Sagte Julia Tabotta beim „Krone“-Besuch am ÖFB-Campus in Wien-Aspern.
Auf der neuen Anlage mit Toprasen trainieren bis zu einem Dutzend ehemaliger Neulengbacherinnen dank der Younion-Gewerkschaft unter den Coaches und Ex-Teamspielerinnen Steffi Enzinger und Nadine Prohaska. „Fußballfitness kann man nur mit Fußballtraining aufrecht erhalten. Hier bin ich zumindest mit einem kleinen Teil der Mannschaft am Ball“, so Tabotta, die seit 2011 mit St. Pölten (davor Spratzern) neun Meister- und zehn Cuptitel gewann, Champions League spielte und zuletzt Neulengbachs Kapitänin war.
Dann kam das finanziell bedingte Aus des USVN – seit dieser Woche ist das Insolvenzverfahren eröffnet und der Masseverwalter am Zug. Kann die 31-jährige „Botti“ als Routinier mit dem Aus des Ex-Titelsammlers aus dem Wienerwald besser umgehen als junge Spielerinnen? „Bei mir ist es auch nicht anders. Wir sitzen alle im selben Boot. Will wer reden, reden wir gemeinsam.“ In puncto Verträge war’s sehr unterschiedlich, das Gros des Kaders stieg aus.
Enzinger, früher bei St. Pölten Stürmerin, am Ende auch im Athletikbereich tätig und nun Co beim U17-Team: „Der Fall Neulengbach ist ein neues Thema im Frauenfußball. Wir trainieren hier am Campus samt Kraftkammer dreimal in der Woche. Die Mädels sollen Spaß am Fußball haben und sich fit halten.“ Einige sind bereits bei anderen Klubs bzw. auf Probetraining, einige in der Akademie und einzelne halten sich privat fit. „Wir sind für sie da“, betont Enzinger, „wir lassen niemanden fallen.“
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