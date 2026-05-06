Keine Denkverbote bei Gemeinde-Kooperationen

Zukunftsfähige Regionen im Wandel – unter diesem Titel war LH Anton Mattle am Mittwoch Hauptredner bei einer Bundesrats-Enquete in Wien. „Ich habe die Gelegenheit im österreichischen Parlament genützt, um auf die Bedeutung starker Regionen hinzuweisen. Es darf keinen Unterschied machen, ob Menschen in einer Stadt oder am Land leben. Es braucht gleiche Chancen für alle“, sagte Mattle und betonte, dass Tirol österreichweites Vorbild sei: „Dank des Breitbandausbaus macht es keinen Unterschied mehr, ob man in Galtür oder Innsbruck vor dem Computer sitzt. Das sichert Jobs und Betriebe bis in die hintersten Täler hinein.“