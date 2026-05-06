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LH im Bundesrat:

Keine Denkverbote bei Gemeinde-Kooperationen

Tirol
06.05.2026 17:00
LH Anton Mattle bei seiner Grundsatzrede im Bundesrat
LH Anton Mattle bei seiner Grundsatzrede im Bundesrat(Bild: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Bei einer Bundesrats-Enquete in Wien unterstrich Tirols VP-Chef LH Anton Mattle die Bedeutung starker Regionen – bei allem Verständnis für die identitätsstiftende Eigenständigkeit von Kleinstgemeinden sei Zusammenarbeit notwendig. 

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Zukunftsfähige Regionen im Wandel – unter diesem Titel war LH Anton Mattle am Mittwoch Hauptredner bei einer Bundesrats-Enquete in Wien. „Ich habe die Gelegenheit im österreichischen Parlament genützt, um auf die Bedeutung starker Regionen hinzuweisen. Es darf keinen Unterschied machen, ob Menschen in einer Stadt oder am Land leben. Es braucht gleiche Chancen für alle“, sagte Mattle und betonte, dass Tirol österreichweites Vorbild sei: „Dank des Breitbandausbaus macht es keinen Unterschied mehr, ob man in Galtür oder Innsbruck vor dem Computer sitzt. Das sichert Jobs und Betriebe bis in die hintersten Täler hinein.“

Zitat Icon

Die Eigenständigkeit auch einer Kleinstgemeinde ist identitätsstiftend, aber Kooperation wird heute zur Notwendigkeit.

LH Anton Mattle 

Ziel effizientere Verwaltung 
Die Zukunft der Regionen liege in Zusammenarbeit statt Konkurrenz: „Die Eigenständigkeit auch einer Kleinstgemeinde ist identitätsstiftend, aber Kooperation wird heute zur Notwendigkeit!“ Deshalb solle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene ermöglicht und gefördert werden – durch effizientere Verwaltung, gemeinsame Infrastruktur-Projekte und bessere Nutzung knapper Ressourcen.

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Beispiele aus der Praxis
Als Beispiele nannte Mattle gemeinsame Bauhöfe, Pflege- und Bildungseinrichtungen, Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft: „Es gibt dabei keine Denkverbote.“ Ziel sei, regionale Wertschöpfung zu stärken und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Mattles Appell: „Regionale Entwicklungsräume schaffen statt nur in Gemeindegrenzen denken!“  

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