Keine Denkverbote bei Gemeinde-Kooperationen

Bei einer Bundesrats-Enquete in Wien unterstrich Tirols VP-Chef LH Anton Mattle die Bedeutung starker Regionen – bei allem Verständnis für die identitätsstiftende Eigenständigkeit von Kleinstgemeinden sei Zusammenarbeit notwendig.
Zukunftsfähige Regionen im Wandel – unter diesem Titel war LH Anton Mattle am Mittwoch Hauptredner bei einer Bundesrats-Enquete in Wien. „Ich habe die Gelegenheit im österreichischen Parlament genützt, um auf die Bedeutung starker Regionen hinzuweisen. Es darf keinen Unterschied machen, ob Menschen in einer Stadt oder am Land leben. Es braucht gleiche Chancen für alle“, sagte Mattle und betonte, dass Tirol österreichweites Vorbild sei: „Dank des Breitbandausbaus macht es keinen Unterschied mehr, ob man in Galtür oder Innsbruck vor dem Computer sitzt. Das sichert Jobs und Betriebe bis in die hintersten Täler hinein.“
Die Eigenständigkeit auch einer Kleinstgemeinde ist identitätsstiftend, aber Kooperation wird heute zur Notwendigkeit.
LH Anton Mattle
Ziel effizientere Verwaltung
Die Zukunft der Regionen liege in Zusammenarbeit statt Konkurrenz: „Die Eigenständigkeit auch einer Kleinstgemeinde ist identitätsstiftend, aber Kooperation wird heute zur Notwendigkeit!“ Deshalb solle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene ermöglicht und gefördert werden – durch effizientere Verwaltung, gemeinsame Infrastruktur-Projekte und bessere Nutzung knapper Ressourcen.
Beispiele aus der Praxis
Als Beispiele nannte Mattle gemeinsame Bauhöfe, Pflege- und Bildungseinrichtungen, Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft: „Es gibt dabei keine Denkverbote.“ Ziel sei, regionale Wertschöpfung zu stärken und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Mattles Appell: „Regionale Entwicklungsräume schaffen statt nur in Gemeindegrenzen denken!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.