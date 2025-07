Zwangsfusionen sind für LH Mattle kein Thema

Das jüngste Beispiel in der Tiroler Geschichte, die Fusion der drei Wipptaler Gemeinden Matrei am Brenner, Mühlbachl und Pfons zu der jetzt neuen Gemeinde Matrei am Brenner hat gezeigt, wie das funktionieren kann. Dabei kam es in der Vor- und Aufbereitung der Fusion natürlich zur Unterstützung durch die Experten der Gemeindeabteilung. Es werden bei einer Fusion nicht nur Gemeinden vereint, sondern auch Vermögen übertragen bzw. verschoben, Rechtsnachfolgen treten in Kraft, Ansprechpartner bzw. Zuständigkeiten in der Verwaltung ändern sich ebenso wie die Zusammensetzung des Gemeinderats und somit im Regelfall auch die politischen Vertretungen. Gemeinden werden auf ihrem Weg vom Land rechtlich beraten und begleitet.