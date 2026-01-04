LH Mattle ist ab sofort Stimme der Bundesländer

„Das muss auch der Bund können und lernen“

Da Tirol das erste und einzige Bundesland sei, das keine neuen Schulden mehr mache, wolle LH Mattle auch den Bund in die Pflicht nehmen: „Das Tiroler Doppelbudget ohne neue Schulden war ein Kraftakt, aber was die Tiroler können, das muss auch der Bund können und lernen. Wir dürfen keine übermäßigen neuen Schulden machen und die nächsten Generationen belasten.“