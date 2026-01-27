Die Beckhams in Paris: Gemeinsam gegen Brooklyn

Es ist ein Statement, das keiner Worte bedarf: Am Montagabend zeigten sich David und Victoria Beckham in Paris zum ersten Mal seit den Vorwürfen von Sohn Brooklyn gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und bekamen dabei Unterstützung von der ganzen Familie.
Es sind Bilder, die gerade um die Welt gehen: David und Victoria Beckham, die am Rande der Pariser Fashion Week das Hotel verlassen. Hand in Hand, mit einem etwas verkniffenen Lächeln auf den Lippen. Es ist der erste gemeinsame Auftritt, nachdem Sohn Brooklyn auf Instagram die Bombe platzen gelassen hatte.
Ein Auftritt mit Symbolkraft
Doch diese Fotos sind auch ein Statement. Denn das britische Power-Paar ist nicht alleine in Paris, sondern mit der gesamten Familie. Die Söhne Cruz (20) und Romeo (23) sind mit ihren Freundinnen ebenso dabei, wie Nesthäkchen Harper (14).
Die Botschaft ist deutlich: Die Familie hält zusammen, steht geschlossen gegen Brooklyn und seine Vorwürfe ein.
Besondere Auszeichnung für Victoria
Vor allem auch, weil die diesjährige Pariser Fashion Show vor allem für Victoria Beckham etwas ganz Besonderes ist. Die Designerin ist nämlich nicht nur wegen der Mode in der französischen Hauptstadt. Sie wurde am Montag zudem mit dem Orden für Kunst und Literatur ausgezeichnet.
Auf Instagram teilte die 51-Jährige Fotos von der Zeremonie – darunter ein Foto der ganzen Familie – und schwärmte: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, vom französischen Kulturministerium zum Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt worden zu sein.
Dank an Familie
Und weiter: „Ich habe die französische Ästhetik und den Ernst, mit dem sie Mode als Kunstform betrachtet, immer sehr bewundert. Daher ist es ein großes Privileg, hier Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren – ein Ausdruck jahrzehntelangen Engagements und unermüdlichen Einsatzes.“
Außerdem bedankte sich Victoria nicht nur bei der französischen Kulturministerin Rachida Dati, sondern vor allem bei ihrer Familie und ihrem Ehemann David Beckham. „Ich bin unendlich dankbar, ihr seid mein Ein und Alles“, schloss die Designerin ihr Posting.
Brooklyn rechnete mit Beckhams ab
Brooklyn Beckham hatte Anfang letzter Woche in seiner Instagram-Story eine lange Abrechnung mit seinen berühmten Eltern veröffentlicht. Darin warf der Promi-Spross den Beckhams unter anderem vor, dass die „glückliche Familie“ nur eine Marke sei, die über den Emotionen stehe.
Außerdem machte der 26-Jährige seiner Mutter Victoria schwere Vorwürfe. Sie habe seinen Hochzeitstanz zum Albtraum gemacht, ihn und seine Braut bloßgestellt und gedemütigt. Und Brooklyn stellte klar: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“
