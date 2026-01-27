Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statement-Auftritt

Die Beckhams in Paris: Gemeinsam gegen Brooklyn

Society International
27.01.2026 09:03
David und Victoria Beckham traten nach Brooklyns Schock-Posting in Paris als Einheit auf und ...
David und Victoria Beckham traten nach Brooklyns Schock-Posting in Paris als Einheit auf und bekamen dabei Unterstützung von ihren Kindern.(Bild: APA-Images / Action Press / Jean-Marc Haedrich)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist ein Statement, das keiner Worte bedarf: Am Montagabend zeigten sich David und Victoria Beckham in Paris zum ersten Mal seit den Vorwürfen von Sohn Brooklyn gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und bekamen dabei Unterstützung von der ganzen Familie.

0 Kommentare

Es sind Bilder, die gerade um die Welt gehen: David und Victoria Beckham, die am Rande der Pariser Fashion Week das Hotel verlassen. Hand in Hand, mit einem etwas verkniffenen Lächeln auf den Lippen. Es ist der erste gemeinsame Auftritt, nachdem Sohn Brooklyn auf Instagram die Bombe platzen gelassen hatte.

Ein Auftritt mit Symbolkraft
Doch diese Fotos sind auch ein Statement. Denn das britische Power-Paar ist nicht alleine in Paris, sondern mit der gesamten Familie. Die Söhne Cruz (20) und Romeo (23) sind mit ihren Freundinnen ebenso dabei, wie Nesthäkchen Harper (14).

Victoria und David Beckham gemeinsam mit Tochter Harper
Victoria und David Beckham gemeinsam mit Tochter Harper(Bild: APA-Images / Action Press / Cyril Pecquenard)
Auch die Beckham-Söhne Cruz und Romeo mit ihren Freundinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull
Auch die Beckham-Söhne Cruz und Romeo mit ihren Freundinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull(Bild: Viennareport)

Die Botschaft ist deutlich: Die Familie hält zusammen, steht geschlossen gegen Brooklyn und seine Vorwürfe ein.

Besondere Auszeichnung für Victoria
Vor allem auch, weil die diesjährige Pariser Fashion Show vor allem für Victoria Beckham etwas ganz Besonderes ist. Die Designerin ist nämlich nicht nur wegen der Mode in der französischen Hauptstadt. Sie wurde am Montag zudem mit dem Orden für Kunst und Literatur ausgezeichnet.

Auf Instagram teilte die 51-Jährige Fotos von der Zeremonie – darunter ein Foto der ganzen Familie – und schwärmte: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, vom französischen Kulturministerium zum Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt worden zu sein.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Victoria Beckham:

Dank an Familie
Und weiter: „Ich habe die französische Ästhetik und den Ernst, mit dem sie Mode als Kunstform betrachtet, immer sehr bewundert. Daher ist es ein großes Privileg, hier Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren – ein Ausdruck jahrzehntelangen Engagements und unermüdlichen Einsatzes.“

Außerdem bedankte sich Victoria nicht nur bei der französischen Kulturministerin Rachida Dati, sondern vor allem bei ihrer Familie und ihrem Ehemann David Beckham. „Ich bin unendlich dankbar, ihr seid mein Ein und Alles“, schloss die Designerin ihr Posting.

Brooklyn rechnete mit Beckhams ab
Brooklyn Beckham hatte Anfang letzter Woche in seiner Instagram-Story eine lange Abrechnung mit seinen berühmten Eltern veröffentlicht. Darin warf der Promi-Spross den Beckhams unter anderem vor, dass die „glückliche Familie“ nur eine Marke sei, die über den Emotionen stehe.

Lesen Sie auch:
Verlage sollen gerade Angebote für Brooklyn Beckhams Geschichte, also seine Wahrheit, abgeben. ...
Deal in Millionenhöhe?
Brooklyn Beckham plant angeblich Enthüllungsbuch
26.01.2026
DJ packt aus:
Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!
24.01.2026

Außerdem machte der 26-Jährige seiner Mutter Victoria schwere Vorwürfe. Sie habe seinen Hochzeitstanz zum Albtraum gemacht, ihn und seine Braut bloßgestellt und gedemütigt. Und Brooklyn stellte klar: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
262.638 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.721 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.706 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Society International
Nachtaktion eskaliert
Sydney Sweeney riskiert Anzeige für Dessous‑Stunt!
Statement-Auftritt
Die Beckhams in Paris: Gemeinsam gegen Brooklyn
Bipolarität ist schuld
Kanye West: „Ich bin kein Nazi oder Antisemit“
Geheimer Liebes-Deal?
Dschungel-Ariel zuckt völlig aus: „So gestört!“
„Werde nicht kommen“
Trump: „Superbowl-Acts sind schreckliche Wahl“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf