Die Beckhams in Paris: Gemeinsam gegen Brooklyn

Außerdem machte der 26-Jährige seiner Mutter Victoria schwere Vorwürfe. Sie habe seinen Hochzeitstanz zum Albtraum gemacht, ihn und seine Braut bloßgestellt und gedemütigt. Und Brooklyn stellte klar: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“