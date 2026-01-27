Zu wenig heimischer Fisch: Womit Züchter kämpfen

Der Hunger auf Fisch ist riesig – doch nur selten stammt er aus der Steiermark. Rechnerisch kommt von Mittwoch bis Jahresende nur noch importierte Ware auf den Teller. Die heimischen Züchter hoffen vor allem darauf, dass es dem Fischotter bald an den Kragen geht.
„Die gute Nachricht: Wir haben exzellenten steirischen Fisch. Die schlechte Nachricht: Rein rechnerisch ist er ab morgen aufgegessen.“ So lautet am Dienstag das nüchterne Fazit von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Ab Mittwoch wird in Österreich – statistisch gesehen – nur noch importierter Fisch gegessen. Die 5000 Tonnen an heimischer Produktion reichen also nicht einmal für einen Monat im Jahr aus.
Da ginge mehr. Das meint auch Schmiedtbauer: „Wir haben in der Steiermark großartige Forellen- und Saiblingszüchter, traditionelle Karpfenbetriebe und innovative Modelle wie die Garnelenproduktion. Fischerei und Aquakultur sind echte Zukunftsfelder für unsere Landwirtschaft.“ Auch Marlies Haas, Geschäftsführerin des steirischen Teichwirte- und Fischzüchterverbands, ortet Interesse bei jungen Menschen: „Im Vorjahr haben vier Steirerinnen und Steirer die Fachausbildung abgeschlossen, österreichweit waren es neun.“
Abschuss für Fischotter wird erleichtert
Und dennoch werden laut einer Studie der Wiener Universität für Bodenkultur erst zehn Prozent des vorhandenen Potenzials genutzt. So bremsen rechtliche Hürden, etwa eine strenge Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie. Vor allem aber bereiten Fischotter und Fischreiher Sorgen, die ganze Gewässer leer fressen. „Fischzucht ist immer schwerer zu planen. Viele Betriebe satteln um und setzen etwa auf reine Angelteichwirtschaft, das ist leichter kalkulierbar“, sagt Haas.
Während Netze den Fischreiher von seinen Beutezügen abhalten können, wird beim Fischotter der Abschuss gefordert. Das wird in der Steiermark bald einfacher möglich sein. Bei „Prädatoren“ (Raubtieren) wie Wolf, Luchs, Wildkatze, Braunbär und eben Fischotter sollen die zersplitterten Zuständigkeiten künftig im Jagdrecht gebündelt werden. Die politischen Arbeiten dafür sind im Finale, ab Frühjahr sollten die neuen Regeln gelten.
„Familien müssen wirtschaftlich überleben können“
Die schwierigen Rahmenbedingungen betont auch Eva Keferböck, Obfrau des österreichischen Indoor-Aquakultur-Vereins und Geschäftsführerin der Garnelenfirma White Panther: „Fischzucht und Aquakultur betreibt man mit diesem hohen Zeitaufwand mit viel Liebe und Leidenschaft, es müssen die Familien jedoch auch wirtschaftlich überleben können, das ist vielfach nicht mehr der Fall.“
Schmiedtbauer fordert zudem eine gesetzliche Regelung, die festlegt, dass die heimische Lebensmittelproduktion im überwiegenden öffentlichen Interesse steht. Und sie erneuert ihren Wunsch nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.