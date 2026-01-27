Zu wenig heimischer Fisch: Womit Züchter kämpfen

Während Netze den Fischreiher von seinen Beutezügen abhalten können, wird beim Fischotter der Abschuss gefordert. Das wird in der Steiermark bald einfacher möglich sein. Bei „Prädatoren“ (Raubtieren) wie Wolf, Luchs, Wildkatze, Braunbär und eben Fischotter sollen die zersplitterten Zuständigkeiten künftig im Jagdrecht gebündelt werden. Die politischen Arbeiten dafür sind im Finale, ab Frühjahr sollten die neuen Regeln gelten.