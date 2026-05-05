Küchenbrand in Tiroler Wohnhaus fordert Feuerwehr

Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 14.30 Uhr. Kurz zuvor war es in der Küche des Wohnhauses zu dem Brand gekommen. „Ein Anrainer hatte die Eigentümerin, die nicht zu Hause war, informiert, dass es bei ihrem Haus komisch riechen würde“, schildern die Ermittler der Polizei. Daraufhin wiederum hatte die Frau ihren Ehemann, der sich im oberen Stock befunden und nichts von dem Brand mitbekommen hatte, kontaktiert.