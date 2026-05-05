Küchenbrand in Tiroler Wohnhaus fordert Feuerwehr

Einsatz für die Mitglieder der Feuerwehr in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck am Dienstag! Der Boden einer Küche in einem Wohnhaus stand plötzlich in Flammen. Löschversuche durch den Bewohner gingen ins Leere, weswegen er den Notruf wählte.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 14.30 Uhr. Kurz zuvor war es in der Küche des Wohnhauses zu dem Brand gekommen. „Ein Anrainer hatte die Eigentümerin, die nicht zu Hause war, informiert, dass es bei ihrem Haus komisch riechen würde“, schildern die Ermittler der Polizei. Daraufhin wiederum hatte die Frau ihren Ehemann, der sich im oberen Stock befunden und nichts von dem Brand mitbekommen hatte, kontaktiert.
Die Feuerwehr Nauders konnte den Brand rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern.
Ein Sprecher der Polizei
Ursache noch unklar
„Bei einer unverzüglichen Nachschau konnte der Mann im Bereich des Küchenbodens das Feuer feststellen.“ Da seine eigenen Löschversuche scheiterten, wählte der Bewohner schlussendlich die 122. „Die Feuerwehr Nauders konnte den Brand rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern.“ Personen wurden bei dem Feuer zum Glück nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch die Ursache für den Brand ist noch unklar.
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