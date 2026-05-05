“The time is right”
Marcel Hirscher announces “next chapter”
“The time is absolutely right!” Four years after entering men’s racing, Van Deer Red Bull Sports, the ski brand of superstar Marcel Hirscher, now aims to shake up the women’s World Cup as well.
“Women’s racing, here we come,” Marcel Hirscher proudly announces in an Instagram video. It was a “big challenge,” says the eight-time overall World Cup winner, who now competes for the Netherlands. “Because there is a difference. The skis are shorter, the construction is also slightly different—and yet it’s all about the same thing: being as fast as possible.”
And Hirscher proclaims: “We’re ready for the next chapter!”
Daughter of a Legend Chooses Van Deer
Romy Sykora, daughter of ORF expert Thomas Sykora, already relied on Van Deer skis last season. With strong performances in FIS and European Cup races, the 18-year-old has now made the jump into the ÖSV squad for the upcoming season.
Paula Moltzan (USA) is another prominent name who recently and surprisingly parted ways with her equipment sponsor Rossignol after 18 years. Will the 32-year-old also soon be relying on Hirscher’s gear?
Hirscher’s future up in the air
Hirscher’s athletic future is also completely up in the air. “My injury status isn’t quite resolved yet. I’m still really struggling with this cruciate ligament tear,” the 37-year-old said recently in an interview with the “Krone.” He is currently working intensively on his recovery.
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