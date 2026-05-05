Schnellem Pkw ausgewichen: Biker schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall in der Tiroler Landeshauptstadt am Dienstag! Weil er mit dem Fahrrad einem sich schnell nähernden Auto ausweichen musste, kam ein Syrer (60) zu Sturz. Im Anschluss kollidierte der 60-Jährige mit dem Fahrzeug.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.30 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Sennstraße in Richtung Süden. „Laut seinen Angaben näherte sich auf der Höhe der Hausnummer 3a von hinten ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit“, heißt es von der Polizei. Folglich vollführte der Syrer ein Ausweichmanöver.
Der Syrer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Ein Sprecher der Polizei
Polizei sucht Zeugen
Dabei kam der Fahrradfahrer zu Sturz und kollidierte mit dem Auto. „Der Syrer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.“ Unterdessen setzte der unbekannte Lenker des Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten fort.
Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet nun etwaige Zeugen des Unfalles um Hinweise: 059133/7591-100
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