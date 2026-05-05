Schnellem Pkw ausgewichen: Biker schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.30 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Sennstraße in Richtung Süden. „Laut seinen Angaben näherte sich auf der Höhe der Hausnummer 3a von hinten ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit“, heißt es von der Polizei. Folglich vollführte der Syrer ein Ausweichmanöver.