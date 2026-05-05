Noch nicht abserviert | Was man hat

Was man hat. Doch von Rückzug ist beim roten Stiftungsrats-Chef Heinz Lederer und seinem türkisen Stellvertreter Gregor Schütze – bisher jedenfalls – nichts zu vernehmen. Ganz im Gegenteil: Sie wollen noch huschpfusch über die ORF-Führung bis ins nächste Jahrzehnt entscheiden. Die beiden, denen auch vom ORF-Redakteursrat ungustiöse Unvereinbarkeiten mit ihren Beraterjobs und zahlreiche Interventionen beim ORF vorgeworfen werden, schaffen noch rasch vollendete Tatsachen, bringen ganz schnell noch die Schäfchen ins Trockene. Bevor man für die so dringend nötige Neuausrichtung des ORF die Weichen stellt, stellt man quasi über Nacht die Köpfe auf: Neben der Generaldirektorenwahl wird nun auch die Entscheidung über die neun Landesdirektoren vorgezogen. Wohl nach dem Motto: Was man hat, das hat man. Und die türkis-roten Auftraggeber reiben sich noch einmal die Hände…