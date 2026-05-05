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Noch nicht abserviert | Was man hat

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(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Noch nicht abserviert. Es sind wahre Abgründe, die sich in den vergangenen Wochen im und rund um den ORF aufgetan haben. Die Gagenkaiser des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind allesamt abserviert oder zumindest schwerst beschädigt. Roland Weißmann, der Generaldirektor mit bis vor Kurzem noch besten Aussichten auf eine Wiederbestellung im August, ist erledigt. An sich zwar auch erledigt, aber noch nicht abserviert sind jene Herren, die als Stiftungsräte für die Bestellung der ORF-Spitzen zuständig sind. Einer der belasteten Herren, der vom blauen steirischen Landeshauptmann entsandte Thomas Prantner, hat gestern immerhin selbst Konsequenzen gezogen und legt sein Mandat zurück. Das hält Landeshauptmann Mario Kunasek für beispielhaft. Ja, Prantner sollte hier durchaus als Vorbild dienen.

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Was man hat. Doch von Rückzug ist beim roten Stiftungsrats-Chef Heinz Lederer und seinem türkisen Stellvertreter Gregor Schütze – bisher jedenfalls – nichts zu vernehmen. Ganz im Gegenteil: Sie wollen noch huschpfusch über die ORF-Führung bis ins nächste Jahrzehnt entscheiden. Die beiden, denen auch vom ORF-Redakteursrat ungustiöse Unvereinbarkeiten mit ihren Beraterjobs und zahlreiche Interventionen beim ORF vorgeworfen werden, schaffen noch rasch vollendete Tatsachen, bringen ganz schnell noch die Schäfchen ins Trockene. Bevor man für die so dringend nötige Neuausrichtung des ORF die Weichen stellt, stellt man quasi über Nacht die Köpfe auf: Neben der Generaldirektorenwahl wird nun auch die Entscheidung über die neun Landesdirektoren vorgezogen. Wohl nach dem Motto: Was man hat, das hat man. Und die türkis-roten Auftraggeber reiben sich noch einmal die Hände…

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