Politiker sicher: „Es ist ein Drama ohne Ende“

Kein Ende im Drama um das Hinterlehen Gut in Saalfelden. Dieses wurde wie berichtet von einem österreichischen Immo-Investor gekauft. Noch immer gibt es Zweifel, dass dieser auch Landwirt ist. „Krone“-Leser wissen: Nur Bauern dürfen auch landwirtschaftliche Flächen in Salzburg erwerben. Der Käufer hatte einen ehemaligen Mastbetrieb aus der DDR als Referenz für seine Eignung angegeben. Ein Landwirt dürfte er dennoch nie gewesen sein.