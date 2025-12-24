Söhne erkrankt: Bäckerfamilie treibt Forschung an

Was ist ME/CFS?

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom ist eine schwere chronische Krankheit, die verschiedene Körpersysteme betrifft. Ein charakteristisches Merkmal ist, dass sich die Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung verschlimmern. In schweren Fällen können bereits minimale Aktivitäten wie das Duschen oder ein paar Schritte zu gehen ausreichen, um einen Zusammenbruch auszulösen.

Welche Symptome haben Betroffene durch die Krankheit?

Die Symptome sind vielfältig und von Person zu Person unterschiedlich. Patienten können unter anhaltender Erschöpfung, nicht erholsamem Schlaf, tiefer Schwäche, Schmerzen, Fieber und vielen anderen Symptomen leiden. Etwa 75 Prozent der Erkrankten sind Frauen. Oft, aber nicht immer tritt ME/CFS nach einer akuten Infektion auf. Bekannte Auslöser sind das Epstein-Barr-Virus, das Influenzavirus und das Coronavirus.