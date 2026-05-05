Lkw brannte auf der Südautobahn komplett aus

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in Buch-Sankt Magdalena auf der A 2, der Südautobahn: Ein Lkw brannte komplett aus. Grund war wohl ein technischer Defekt.
Als die Einsatzkräfte am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien ausrückten, stand der Sattelschlepper bereits in Vollbrand. Der Brand ging von einem technischen Defekt im Motorraum aus, nimmt die Polizei an. Der Lenker konnte die geladene Kippmulde noch unbeschädigt auf dem Pannenstreifen abstellen.
Die Feuerwehren Hartberg, Bad Waltersdorf und Fürstenfeld rückten zum Brand aus. Die Lärmschutzwand und die Fahrbahn wurden durch das Feuer auch beschädigt. Die Fahrtrichtung Wien war bis 8.10 Uhr komplett gesperrt, die Arbeiten dauerten bis 11 Uhr.
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