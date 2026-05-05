Lkw brannte auf der Südautobahn komplett aus

Als die Einsatzkräfte am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien ausrückten, stand der Sattelschlepper bereits in Vollbrand. Der Brand ging von einem technischen Defekt im Motorraum aus, nimmt die Polizei an. Der Lenker konnte die geladene Kippmulde noch unbeschädigt auf dem Pannenstreifen abstellen.