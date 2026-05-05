Pkw kracht auf Autobahn in eine Brückenbaustelle

Auto demoliert

Noch vor dem Eintreffen am Einsatzort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Das Kranfahrzeug der Feuerwehr Mödling war zufällig zu der Unfallstelle gekommen und meldete, dass keine Menschen in Gefahr seien. Der Lenker hatte sich selbstständig aus dem demolierten Pkw befreien können. Und glücklicherweise hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalles auch keine Arbeiter auf der Baustelle gefunden.