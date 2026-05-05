Pkw kracht auf Autobahn in eine Brückenbaustelle

Schwerer Unfall auf der Südautobahn bei Wiener Neudorf, Bezirk Mödling (Niederösterreich). Ein Pkw prallte am Dienstag kurz nach 8 Uhr in der Früh gegen die Absicherung einer Brückenbaustelle.
Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein Autofahrer im Frühverkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Graz in eine Brückenbaustelle auf Höhe Wiener Neudorf. Bei der Alarmierung machten sich die Freiwilligen der örtlichen Feuerwehr auf das Schlimmste gefasst: Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob Unfallopfer im Autowrack eingeklemmt sind, rückten 21 Mitglieder mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus.
Auto demoliert
Noch vor dem Eintreffen am Einsatzort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Das Kranfahrzeug der Feuerwehr Mödling war zufällig zu der Unfallstelle gekommen und meldete, dass keine Menschen in Gefahr seien. Der Lenker hatte sich selbstständig aus dem demolierten Pkw befreien können. Und glücklicherweise hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalles auch keine Arbeiter auf der Baustelle gefunden.
Die Feuerwehrleute bargen das Autowrack und räumten die Unfallstelle.
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