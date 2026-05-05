Es ist ein langer Weg „Raus aus Teufelsküche“

Eines davon ist etwa der Event-Heuriger Fuchs in Wien-Floridsdorf, wo die „Krone“ den Starkoch zum Gespräch traf. Schließlich seien laut Weissgerber „die Locations“ die größte Herausforderung, vor allem die Küche. „Es ist schmutzig, es fehlt Material, es gibt keine Pfannen – es ist eben nicht wie zu Hause“, fasst es der Koch kurz und knapp zusammen. Vorrangig seien es aber die Menschen, die einen Betrieb und natürlich die Sendung ausmachen. „Die Menschen sind sehr herzlich und der Großteil ist auch sehr lernfähig. Es gibt schon einige, die nicht so versiert sind, sagen wir mal, aber auch jene, die sehr, sehr fleißig sind. Es ist so ein gemischtes Ding – heißt: Es ist jedes Mal anders.“ Genauso verhält es sich auch, wenn die Kameras aus und die Sendungen längst abgedreht sind. Während einige versuchen, mit Weissgerber in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen, um sich weiter zu verbessern, „machen andere genauso weiter wie vorher. Und das sieht dann eben dementsprechend aus – leider.“