Mit bis zu 250 km/h: Teenie rast vor Polizei davon

In der Nacht auf Dienstag hat sich ein erst 18-Jähriger auf der A22 in Wien Richtung Stockerau eine gefährliche Verfolgungsjagd mit bis zu 250 km/h mit der Polizei geliefert.
Die Polizei wurde auf den rasenden Pkw aufmerksam, als dieser in einer Baustelle mit erlaubten 60 km/h mit rund 190 km/h unterwegs war. Statt anzuhalten, gab der Lenker einfach weiter Gas. Im Kaisermühlentunnel beschleunigte er dann sogar auf bis zu 225 km/h, insgesamt wurden laut Polizei sogar 250 km/h gemessen.
Anhaltezeichen ignoriert
Der junge Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen. Auf der Floridsdorfer Brücke raste er zudem bei Rot mit etwa 160 km/h über eine Kreuzung, verlor dabei die Kontrolle über das Auto und krachte schließlich auf einer Auffahrtsrampe zur A22 gegen die Leitschiene.
Führerschein abgenommen
Sowohl der 18-Jährige als auch sein 22-jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand schwerer Schaden. Auch der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.
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