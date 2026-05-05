Mit bis zu 250 km/h: Teenie rast vor Polizei davon

Die Polizei wurde auf den rasenden Pkw aufmerksam, als dieser in einer Baustelle mit erlaubten 60 km/h mit rund 190 km/h unterwegs war. Statt anzuhalten, gab der Lenker einfach weiter Gas. Im Kaisermühlentunnel beschleunigte er dann sogar auf bis zu 225 km/h, insgesamt wurden laut Polizei sogar 250 km/h gemessen.