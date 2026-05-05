Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall nach Verfolgung

Mit bis zu 250 km/h: Teenie rast vor Polizei davon

Wien
05.05.2026 11:40
Der Teenie überfuhr eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte ...
Der Teenie überfuhr eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Leitplanke auf der Auffahrtsrampe zur A22.(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Dienstag hat sich ein erst 18-Jähriger auf der A22 in Wien Richtung Stockerau eine gefährliche Verfolgungsjagd mit bis zu 250 km/h mit der Polizei geliefert.

0 Kommentare

Die Polizei wurde auf den rasenden Pkw aufmerksam, als dieser in einer Baustelle mit erlaubten 60 km/h mit rund 190 km/h unterwegs war. Statt anzuhalten, gab der Lenker einfach weiter Gas. Im Kaisermühlentunnel beschleunigte er dann sogar auf bis zu 225 km/h, insgesamt wurden laut Polizei sogar 250 km/h gemessen.

Anhaltezeichen ignoriert
Der junge Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen. Auf der Floridsdorfer Brücke raste er zudem bei Rot mit etwa 160 km/h über eine Kreuzung, verlor dabei die Kontrolle über das Auto und krachte schließlich auf einer Auffahrtsrampe zur A22 gegen die Leitschiene.

Führerschein abgenommen
Sowohl der 18-Jährige als auch sein 22-jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand schwerer Schaden. Auch der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.05.2026 11:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
13° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
12° / 27°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
12° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
11° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
10° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
217.301 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
144.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
117.562 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2026 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1059 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
742 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Mehr Wien
Täter rasierte Bart ab
Mann (34) auf Fußballplatz in Wien niedergestochen
Unfall nach Verfolgung
Mit bis zu 250 km/h: Teenie rast vor Polizei davon
Daheim gegen Hard
Fivers mit „vielen Puzzleteilen“ um Halbfinale
300 Haushalte
Wieder Ausfälle: Nächster Wiener Bezirk ohne Strom
Kurioses Geständnis
Überfall auf Wiener Anwaltskanzlei vorgetäuscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf