CL-Platz weg, böse verletzt, aber „Traum erfüllt“

Am Dienstagmorgen gab Derry schließlich Entwarnung, auf Instagram schrieb der Flügelstürmer: „Ein Traum ist wahr geworden: mein Premier-League-Debüt an der Stamford Bridge. Ich möchte mich bei den medizinischen Abteilungen des FC Chelsea, beim Team des St Mary’s Hospital, bei meinen Mitspielern sowie bei den Fans für die große Unterstützung bedanken. Ich arbeite hart daran, bald wieder vor euch allen auf dem Platz zu stehen.“