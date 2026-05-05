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Chelsea-Juwel erklärt:

CL-Platz weg, böse verletzt, aber „Traum erfüllt“

Premier League
05.05.2026 11:13
Jesse Derry
Jesse Derry(Bild: AP/John Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit dem 1:3 gegen Nottingham Forest musste der FC Chelsea die Hoffnungen auf einen Champions-League-Platz begraben, obendrein verletzte sich Debütant Jesse Derry schwer. Dennoch erklärte der 18-Jährige später auf Instagram: „Ein Traum ist wahr geworden.“

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Kurz vor der Pause war Derry beim Stand von 0:2 aus Sicht der „Blues“ mit Nottingham-Verteidiger Zach Abbott zusammengekracht. Nach längerer Unterbrechung wurde der Youngster mit der Trage vom Feld gebracht, offenbar hatte er sich bei dem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zugezogen.

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Nach etwa zehn Minuten Behandlung auf dem Rasen wurde Jesse Derry vom Platz getragen.
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Am Dienstagmorgen gab Derry schließlich Entwarnung, auf Instagram schrieb der Flügelstürmer: „Ein Traum ist wahr geworden: mein Premier-League-Debüt an der Stamford Bridge. Ich möchte mich bei den medizinischen Abteilungen des FC Chelsea, beim Team des St Mary’s Hospital, bei meinen Mitspielern sowie bei den Fans für die große Unterstützung bedanken. Ich arbeite hart daran, bald wieder vor euch allen auf dem Platz zu stehen.“

Keine Königsklasse für die „Blues“
Mit der Niederlage ist besiegelt, dass Chelsea kommende Saison nicht in der Champions League spielen wird. Bei drei verbleibenden Spielen ist der Rückstand auf Rang fünf mittlerweile uneinholbar gewachsen und selbst auf den siebtplatzierten FC Brentford, der aktuell auf dem Conference-League-Platz sitzt, fehlen den Londonern aktuell drei Punkte.

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