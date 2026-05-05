50 weitere Gräber auf Friedhof in NÖ aufgebrochen

Mehr als ein Dutzend Friedhöfe wurden in Niederösterreich von Unbekannten auf der Jagd nach Goldzähnen und anderen wertvollen Dingen bereits heimgesucht. Nun hat es auch jenen in Großweikersdorf erwischt. Eine Familie hatte die Polizei gerufen, nachdem sie an ihrer Gruft Schäden bemerkt hatte. Wenig später war klar: Es gibt rund 50 weitere Tatorte auf dem Friedhof. Weil die aufgebrochenen Steinplatten teilweise punktgenau wieder zurückgeschoben wurden, sei das wahre Ausmaß nicht sofort ersichtlich gewesen.