Rebel Wilson: Ihre Ehefrau Ramona ist schwanger!

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (45) und ihre Frau Ramona erwarten wieder Nachwuchs.
Auf Instagram teilte das Paar am Montag ein Video, in dem Ramona stolz ihren Babybauch in die Kamera zeigt. „Bald sind wir zu viert! Baby Nummer zwei ist auf seinem Weg“, hieß es zu dem kurzen Clip.
Hinweis auf das Geschlecht
In der englischen Formulierung heißt es: Das Baby sei auf „ihrem Weg“. Ein Hinweis, dass sich Wilsons dreijährige Tochter auf ein Schwesterchen freuen darf?
Seit 2024 verheiratet
Wilson, die mit Komödien wie „Pitch Perfect“ bekannt wurde, hatte vor drei Jahren ihre Beziehung zu der in Lettland geborenen Modedesignerin Ramona Agruma öffentlich gemacht. Seit 2024 ist das Paar verheiratet.
Im November 2022 hatte Wilson bekanntgegeben, dass ihre Tochter mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen sei: „Mehr als stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, bekanntzugeben“, schrieb der Hollywood-Star damals. Jetzt aber ist ihre Frau schwanger – und beide riesig glücklich!
