Fahrradfahrerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Am Montagabend ereignete sich in Lustenau ein Unfall, bei dem eine 44-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die Frau musste von den Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zugetragen hat sich der Verkehrsunfall gegen 16.55 Uhr im Kreuzungsbereich der Kapellenstraße mit der Maria-Theresien-Straße. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker und eine 44-jährige Fahrradfahrerin waren gleichzeitig in die Kreuzung eingefahren, dabei touchierte der Wagen das Bike.
Kein Alkohol im Spiel
Die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu – die wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Alkohol war nicht im Spiel, ein bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkomattest fiel negativ aus.
