FPÖ bleibt auch ohne Hofer voll auf blauem Kurs

Kritik an Finanzierung der Herzchirurgie

Weitere Angriffspunkte bieten für den Freiheitlichen vor allem Themen wie Pflege und Gesundheit. Die im April erfolgte Aufteilung der Gemeinden in Sektionen von Pflegeorganisationen erachtet Ries als höchst bedenklich. Und punkto Herzchirurgie Oberwart sei die Finanzierung durch den Bund weiterhin offen, bemängelt Ries: „Wir wollen nicht eine Spezialabteilung verhindern, aber bevor das Land ein Projekt beginnt, sollte die Finanzierung stehen.“