Steirer wollen wissen, was auf den Teller kommt

Gastro will Freiwilligkeit statt Pflicht

Die Gastro-Branche bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer Pflicht, „weil viele Betriebe diese Kennzeichnung ohnehin schon freiwillig machen und wir keine zusätzliche Bürokratie wollen“, sagt der steirische Gastro-Obmann Klaus Friedl und setzt nach: „Wenn man ein bisschen durchs Land zieht, sieht man, dass die guten Betriebe das in der Regel sowieso machen, um auch einen Mehrwert für den Gast zu bieten.“