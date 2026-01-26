Österreich für EU-weite Lebensmittelkennzeichnung

Was fordern Österreich und seine Partner konkret?

Frankreich hat gemeinsam mit mehreren EU-Mitgliedstaaten ein Non-Paper vorgelegt, das die Europäische Kommission auffordert, die EU-Verordnung 1169/2011 zur Lebensmittelinformation rasch zu überarbeiten. Österreich unterstützt diesen Vorstoß vollinhaltlich. Konkret geht es darum, die Herkunftskennzeichnung auf deutlich mehr Lebensmittel auszuweiten – insbesondere auf verarbeitete Produkte und Lebensmittel mit zusammengesetzten Inhaltsstoffen, bei denen die Herkunft aktuell kaum nachvollziehbar ist. Die derzeitige Praxis, lediglich zwischen „EU“ und „Nicht-EU“ zu unterscheiden, ist nicht ausreichend.